Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 8 noiembrie a.c., in intervalul orar 08.00 – 10.00, polițiști Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalau au acționat in municipiul Zalau, in cadrul operațiunii Roadpol Truck & Bus, desfașurata la nivel național. In cadrul operațiunii Truck & Bus, polițiștii verifica, printre altele,…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea – Serviciul Rutier și Biroul Rutier Ramnicu Valcea au organizat, pe 28 octombrie, in intervalul orar 15:00 – 17:30, o acțiune tip BLITZ, pe DN 64 – Ramnicu Valcea, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, dar și pentru combaterea…

- ACȚIUNE PREVENTIVA A POLIȚIȘTILOR RUTIERI, IN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE SIGURANȚA RUTIERA In data de 28 octombrie, in intervalul orar 15:00 – 17:30, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea – Serviciul Rutier și Biroul Rutier Ramnicu Valcea au organizat o acțiune tip BLITZ,…

- Un grav accident rutier a avut loc azi noapte, in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Un tanar de doar 21 de ani a fost proiectat din masina si a decedat. Iata declaratia politistilor de la Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta. "La data de 27 octombrie a.c., in jurul orei 01.30,…

- Weekend-ul acesta la Iulius Gardens este marcata Ziua Armatei Romaniei, care se sarbatorește la nivel național pe 25 octombrie. Sambata și duminica, 21 – 22 octombrie 2023, reprezentanții Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” Timișoara vor fi prezenți in parc și ii vor invita pe curioșii de toate…

- *ACȚIUNE PREVENTIVA A POLIȚIȘTILOR RUTIERI, IN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE SIGURANȚA RUTIERA* _In data de 7 octombrie, in intervalul orar 15:30 – 19:00, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea – Serviciul Rutier și Biroul Rutier Ramnicu Valcea au organizat o acțiune tip BLITZ,…

- La data de 13 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in municipiul Brașov, și o acțiune de prindere in flagrant delict, urmate de alte doua percheziții…

- La data de 7 septembrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 29 de percheziții domiciliare in municipiul Brașov și comuna Cristian din județul Brașov, in doua cauze avand ca obiect comiterea…