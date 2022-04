Pana la acum nu exista niciun indiciu ca soldații ucraineni din Mariupol s-ar fi predat rușilor, relateaza BBC . Rusia i-a somat sa depuna armele duminica in intervalul 6 am și 1 pm (ora locala a Moscovei), daca vor sa ramana in viața. Un consilier al primarului din Mariupol, Petro Andriușcenko, a transmis pe platforma Telegram ca, in ciuda ultimatumului dat de ruși, ”aparatorii noștri continua sa reziste”. Andriușcenko a adaugat ca ostilitațile Rusiei se limiteaza acum la zona fabricii Azovstal unde s-au refugiat soldații ucraineni. “In timpul luptelor, ocupanții au bombardat casele din zona…