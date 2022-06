Stiri pe aceeasi tema

- Adina o tanara de numai 35 de ani, duce o lupta crancena cu o boala nemiloasa, recidiva a cancerului la sinusul cavernos, cu extensie catre urechea interna. Impreuna ii putem da sansa ca visul ei sa se implineasca, sa isi poate intemeia o familie si sa fie mama, un lucru simplu pentru noi, dar acum…

- Un prim pas pentru a opri actele de vandalism a fost facut de parlamentarii romani, care propun inasprirea sanctiunilor. Astfel, amenda infima pe care cei prinsi ar trebui sa o plateasca – 100-200 lei – a fost majorata la 3.000-6.000 de lei. Municipalitatea ieșeana a facut si face eforturi permanente…

- Primaria Iași se alatura și in acest an evenimentului Noaptea Muzeelor, deschizand porțile Palatului Roznovanu la data de 14 mai intre orele 18.00 și 24.00. Vizitatorii vor putea admira expoziția „Religie, medicina, știința și arta”, realizata de Primaria municipiului Iași in parteneriat cu Universitatea…

- O fetita, in varsta de 10 ani, din Galati, a fost lovita cu un ciocan in cap de propriul tata. Copila, in stare grava, a fost transferata de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic si isi creste singur copiii, fetita de 10 ani…

- Inițiativa inedita in cadrul unui spital de stat din Iași: o pacienta internata, diagnosticata cu HIV in urma cu mulți ani se va casatori civil chiar in incinta spitalului. Decizia conducerii Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” din Iași vine ca urmare a dorinței celui care ii este…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, dupa cum urmeaza: laborant (S) in cadrul Disciplinei biochimie, Facultatea de Medicina – 1 post; inginer (S) (expert…

- Primaria Municipiului Iași a deschis programul de finanțare a proiectelor societații civile și lanseaza apelul pentru depunerea proiectelor in baza Legii nr. 350/2005. Beneficiarii direcți sunt ONG-urile care propun proiecte cu impact la nivelul comunitații și care indeplinesc criteriile din regulament.…