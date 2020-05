Stiri pe aceeasi tema

- ​Curtea Constitutionala din Kosovo a risipit joi sperantele taberei prim-ministrului de stânga Albin Kurti referitoare la organizarea de noi alegeri parlamentare anticipate, confirmând un decret al adversarului sau politic, presedintele Hashim Thaci, privind formarea unui nou guvern de coalitie,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters, citata de Agerpres.Citeste…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat sambata ingrijorarea in legatura cu "atacurile cibernetice rauvoitoare" care au vizat spitale din Cehia ce lupta impotriva noului tip de coronavirus, informeaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES."In timp ce lumea lupta impotriva pandemiei…

- Israelul conditioneaza orice ajutorare a Fasiei Gaza in eforturile de limitare a raspandirii coronavirusului de gasirea a doi militari dati disparuti in razboiul din 2014 in encalava plastiniana, relateaza Reuters.

- Croatia va continua cu urmatoarea etapa a planului sau de a adopta euro, in pofida oricaror efecte negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiei, a anuntat marti Banca Centrala, transmite Reuters, citata de Agerpres. Croatia, membru UE din 2013, a trimis anul trecut o scrisoare…

- Guvernul de coalitie aflat la conducerea Kosovo de mai putin de doua luni a fost rasturnat de la putere in urma unei motiuni de cenzura, punctul culminant al unor lupte interne care priveaza astfel acest teritoriu sarac de conducerea in toiul pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP, scrie Agerpres.Motiunea…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a oferi ajutor in lupta cu noul coronavirus, noteaza New York Times care citeaza Reuters. Trump „și-a exprimat intenția de colaborare in efortul impotriva epidemiei, spunand ca a fost impresionat de eforturile…