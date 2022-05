Lupta pentru Cotroceni încinge rânza politică In culisele puterii, se da o batalie ascunsa pentru viitorul prezidențiabil, cu șanse sa caștige alegerile. Lupta pentru Cotroceni incinge ranza politica. Klaus Iohannis a ieșit public sa comenteze creșterea galopanta a prețurilor. A rugat romanii sa nu caute vinovați la guvern sau la parlament. “Guvernul meu” lucreaza pentru mine. Ar fi principalul mesaj transmis structurilor. Se știe, indeobște, ca in ultimii doi ani de mandat, serviciile il parasesc pe președinte! Președintele Iohannis a ieșit brifat, la ordin: „Putin e de vina” Apariția sa neașteptata, cu referire la discuțiile despre viitorul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

