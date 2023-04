Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca (66 de ani) a vorbit despre situația din Liga 1 și a analizat lupta la titlu. Fostul selecționer crede ca liderul Farul are cele mai mari șanse sa caștige titlul și ca meciul cu FCSB (luni, ora 20:30) va fi unul extrem de important in lupta la titlu. Cum vede Victor Pițurca lupta la titlu…

- Lupta pentru titlu din play-off se da in acest moment intre Farul Constanța, CFR Cluj și FCSB. Dupa 3 etape, casele de pariuri au actualizat cotele pentru caștigarea titlului, iar formația antrenata de Gica Hagi este cotata cu cele mai mari șanse.

- George Țucudean a evoluat pe prima scena a fotbalului romanesc atat in tricoul celor de la CFR Cluj, cat și in al celor de la FCSB, insa a fost nevoit sa se retraga din activitate din cauza unor probleme la inima.

- Florin Raducioiu (53 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a analizat lupta la titlu din Superliga. Fostul internațional a precizat ca Farul este principala favorita la caștigarea campionatului și ca numai CFR Cluj ii poate pune piedici in lupta pentru titlu, dar și ca FCSB nu merita sa iși…

- FCSB a reintrat serios in calculele pentru titlu odata cu victoria de la Sfantu Gheorghe, 2-1, și se afla acum la doar trei puncte in spatele liderului Farul. Roș-albaștrii au un aliat important in acest start de play-off: VAR-ul le-a menținut punctele intacte cu Sepsi, iar o alta decizie-limita a arbitrilor…

- Cum arata calculele la titlu, dupa primele doua etape din play-off-ul Ligii 1. FCSB a invins-o pe Sepsi chiar la Sfantu Gheorghe, scor 2-1, si a „aprins” chiar si mai mult lupta pentru trofeul de campioana a Romaniei. Farul, CFR Cluj si FCSB sunt despartite de numai trei puncte. Toate cele trei echipe,…

- Dupa Rapid – Farul 1-1, Florin Raducioiu a analizat evoluția elevilor lui Gica Hagi și este de parere ca formația din Ovidiu merita victoria. Fostul internațional crede ca Farul a facut un pas greșit in lupta la titlu și ar putea sa o coste, daca CFR Cluj o invinge azi pe CS Universitatea Craiova Cum…

- CFR Cluj este favorita bookmakerilor pentru un nou titlu in SuperLiga. Ar fi al 6-lea consecutiv pentru formația pregatita de Dan Petrescu, daca Farul și FCSB nu vor reuși surpriza. Componența play-off-ului a fost stabilita joi seara, dupa victoria categorica a lui Sepsi in fața lui FCU Craiova, scor…