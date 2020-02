Stiri pe aceeasi tema

- Noua epidemie de coronavirus aparuta in China, care a provocat deja 490 de decese, i-a facut pe organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo (Japonia) sa intre in alerta maxima. Toshiro Muto, presedintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vara din 2020 de la Tokyo, a recunoscut…

- Un spital improvizat, construit in zece zile - o realizare in toiul epidemiei -, isi primeste primele grupuri de pacienti la Wuhan, cu ambitia de a relaxa celelalte institutii supraaglomerate din orasul in care a aparut noul coronavirus, relateaza AFP.

- Provincia chineza Hubei, unde a izbucnit focarul de pneumonie provocat de noul tip de coronavirus soldat cu cel putin 170 de morti, se confrunta cu "o grava lipsa" de materiale medicale pentru a face fata acestei boli, a declarat guvernatorul sau, Wang Xiaodong, citat joi de EFE.Potrivit…

- Dalai Lama, liderul spiritual al tibetanilor, și-a sfatuit adepții sa incanteze o mantra pentru a lupta cu noul coronavirus descoperit in Wuhan, China, aflat la originea unei epidemii, potrivit hindustantimes.com, potrivit Mediafax.Adepți ai lui Dalai Lama din China continentala i-au cerut…

- Ministerul de Externe a anunțat ca trei cetațeni romani se afla in regiunea chineza Hubei, unde a aparut coronavirusul. Mai exact, doi dintre ei se afla in orașul Yichang și unul in Wuhan. Starea de sanatate a romanilor este foarte buna, a mai precizat MAE.

- Noi informații ingrijoratoare legate de coronavirusul din China, au fost date publicitații chiar de autoritațile din aceasta țara. Potrivit ministrului chinez al Sanatatii, Dr. Ma Xiaowei, coronavirusul Wuhan poate fi transmis chiar si atunci cand nu da simptome. Astfel, se confirma faptul ca transmisia…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP preluat de agerpres.Vezi și: Cum ne afecteaza iarna fara…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…