- Pe repede inainte, pentru ca Microsoft sa nu castige prea mult teren cu ajutorul lui ChatGPT, Google anunta implementarea propriului AI in motorul de cautare al companiei. Fara sa ofere foarte multe detalii tehnice, seful Google Sundar Pichai a anuntat Bard, un chatbot care poate raspunde…

- Fara sa ofere foarte multe detalii tehnice, seful Google Sundar Pichai a anuntat Bard, un chatbot care poate raspunde intrebarilor puse de utilizatori, ca alternativa la cautarea pe baza de cuvinte cheie. Pentru inceput, Bard este disponibil doar unui numar limitat de utilizatori, insa Google promite…

- Un judecator din Columbia a starnit controverse dupa ce a anunțat ca a folosit softul de inteligența artificiala ChatGPT pentru a da un verdict in cazul unui copil diagnosticat cu autism.”Acest lucru deschide perspective imense, astazi poate fi ChatGPT, insa in trei luni ar putea fi orice…

- OpenAI vrea sa monetizeze aplicația care a devenit in ultimele saptamani un adevarat fenomen viral.De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje in plus fata de versiunea de baza, dar care va fi disponibila pe baza unui abonament lunar destul de scump,…

- Amazon.com a desfiintat miercuri locuri de munca in Statele Unite, Canada si Costa Rica, ca parte a unui plan de a concedia 18.000 de angajati, a declarat gigantul comertului electronic intr-o nota adresata personalului vazuta de Reuters.Concedierile sunt cele mai recente din sectorul tehnologic…

- Microsoft a oprit complet suportul pentru Windows 7, pentru care nu mai sunt acum livrate nici macar update-urile de securitate.In 2020, dupa mai bine de 10 de cand era lansat, Microsoft anunta oprirea partiala a suportului pentru Windows 7, care era taiat de la update-urile ce aduceau functionalitati…

- Un tomograf pentru copaci a intrat recent in dotarea Primariei Galati si va fi scos in teren pentru a evalua starea de sanatate a arborilor din municipiu imediat dupa ce personalul Primariei va fi instruit sa il foloseasca.Anuntul privind noul aparat a fost facut de primarul orasului Galati,…

- Aeroportul Brașov, care ar urma sa fie deschis in 2023, a inceput sa caute operatori aerieni.„Prima aeronava comerciala care va ateriza pe pista noului aeroport din Brașov va fi una romaneasca, aparținand TAROM”, a declarat, marți. Mihaița Ursu, CEO al TAROM.Anunțul a fost facut in…