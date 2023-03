Edilii Galațiului au descoperit ca exista corupție la taxarea accesului auto in cimitire, bugetul local fiind pagubit de angajații societații de administrare a domeniului public, Gospodarire Urbana SRL, care incasau la negru banii pentru tichetul de intrare. Corupție la poarta cimitirului. Clopotarul nu elibera tichetul de intrare și baga banii in buzunar Majoritatea galațenilor iși lasa mașinile in parcarile din afara cimitirelor, dar mulți dinte ei vin la cimitir și cu rude mai in varsta, care se deplaseaza mai greu și in aceste cazuri este preferabil sa se deplaseze cu mașina cat mai aproape…