Lupta anticorupție: DNA a ajuns să își rețină propriii oameni Un specialist din cadrul DNA a fost reținut de procurorii anticorupție dupa ce a luat mita pentru a facilita incheierea unui contract intre o firma și Direcția Naționala Anticorupție. OFICIAL DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 noiembrie 2021, a inculpatului DESPA NICOLAE RAZVAN, specialist in cadrul Direcției Naționale Anticorupție, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii de luare de mita. In ordonanța procurorilor se arata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

