Luni va bate clopoțelul pentru 62.000 de preșcolari și elevi din Iași. Autoritățile fac pregătiri pentru începerea noului an școlar Luni, 13 septembrie, va incepe un nou an școlar. In Municipiul Iași vor veni și reveni la cursuri aproape 62.000 de preșcolari și elevi, din care 54.583 la unitațile de invațamant de stat, iar 7.305 la cele private. In cadrul unei conferințe de presa organizate marți, 7 septembrie, primarul Mihai Chirica a detaliat masurile pe care municipalitatea le-a luat in vederea inceperii in condiții cat mai bune a noului an școlar. „Inca din luna august am organizat echipe mixte pentru fiecare școala. Impreuna cu colegii de la Direcția Tehnica, Servicii Publice SA, Salubris SA și Citadin SA ne asiguram… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

