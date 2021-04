Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice pot merge, incepand de luni, 26 aprilie 2021, ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere in programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Suma alocata in cadrul sesiunii de finantare din 2021 pentru Programul Rabla Clasic este de 440 milioane lei,…

- ​Ministrul mediului, Barna Tánczos, a anunțat astazi lansarea programelor Rabla Clasic și Rabla Plus pentru anul 2021, programe care vor debuta la 26 aprilie. Prima de casare crește de la 6.500, la 7.500 lei, bugetul pentru Rabla Clasic crește cu aproape 10%, iar prin Rabla Plus vor putea fi…

- Piața mașinilor rulate este in creștere in Romania, in ciuda nivelului mare de poluare și a unor potențiale restricții in viitor. Romanii prefera sa iși cumpere o mașina mai veche, de la un brand mai cunoscut sau premium, decat sa cheltuie aceeași suma de bani pe o mașina noua și ecologica, dar de la…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna vine cu vesti noi pentru programul Rabla 2021! Programul Rabla pentru masini, care va incepe din luna aprilie, va avea o majorare a primelor de casare , iar valoarea ecobonusului pentru achiziția de mașini hibrid și GPL v

- Sumele difera in funcție de autoturismul pe care vrei sa-l cumperi: clasic, cu motor pe benzina sau motorina sau electric/hibrid. Realizare istorica! Gaura neagra, creata cu succes intr-un laborator Ministrul promite ca cele doua programe ce vor fi lansate in 2021 prin Administratia Fondului…

