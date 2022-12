Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de luni, 5 decembrie 2022, ora 10.00, persoanele fizice se pot inscrie in prima etapa a Programului Rabla pentru Electrocasnice pentru selectarea voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si frigiderele/congelatoarele”, anunta AFM. …

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, la TVR INFO, ca Programul „Rabla pentru electrocasnice” va fi regandit, iar cei care au solicitat vouchere si nu le-au folosit vor primi interdictie de a mai participa, informeeaza Hotnews. „Lucrurile se vor schimba, pentru ca noi am introdus o interdictie…

- “Lucrurile se vor schimba, pentru ca noi am introdus o interdictie de a mai participa pentru acelasi tip de aparatura electrocasnica la urmatoarea sesiune. Acest lucru ii va descuraja pe cei care se inscriu, dar nu folosesc voucherul respectiv. (…) Se poate extinde fara nicio problema. Pana la urma…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta ca incepand de luni, 21 noiembrie 2022, ora 10.00, pana vineri, 25 noiembrie 2022, ora 23.59, persoanele fizice isi pot crea conturi de utilizator in aplicatia informatica pentru participarea in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice. In cazul in care…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, recent, lansarea celei de-a doua ediții a Programului Rabla pentru Electrocasnice. Ce trebuie sa știe cei interesați sa-și schimbe electrocasnice de prin gospodarie și sa-și cumpere mașini de spalat rufe sau vase sau frigidere ori congelatoare, prin…

- ”Eu sunt convins ca in continuare exista suficient lemn de foc pe piata. Comerciantii pot incerca anumite tertipuri ca sa nu livreze la acest pret, dar sunt convins ca atat Romsilva, cat si proprietarii privati au pus suficienta masa lemnoasa pe piata pentru a exista si in momentul de fata lemn de foc…

- Refren zilnic de la Guvern: populația sa faca economie. Dar cat și cum sa faca? Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca in tot ce inseamna consum – indiferent daca vorbim de energie termica, electrica, alimente, mersul cu masina – putem sa economisim 10%. El se arata convins ca, daca romanii…

- Tanczos Barna s-a declarat convins ca in gospodariile populatiei se poate face economie la consumul de energie electrica, ”printr-o atentie sporita”. El a admis ca in societatea romaneasca exista ”un sentiment neplacut” cand vine vorba despre restrictii privind consumul, pentru ca acestea aduc romanilor…