- Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane (FNMCV) anunta declansarea grevei propriu-zise la nivelul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, incepand cu data de 27 noiembrie 2023, ca urmare a nesolutionarii revendicarilor ce formeaza obiectul conflictului colectiv de munca.Potrivit…

- Doua trenuri de calatori au ramas blocate sute de minute, in camp, in județul Brașov. Doua trenuri de calatori au ramas blocate intre Timisul de Sus si Predeal. Un tren care circula dinspre Cluj-Napoca spre Bucuresti Nord, s-a oprit in judetul Brasov, duminica dupa amiaza, din cauza unei defectiuni…

- Mai multe trenuri de calatori au staționat in Gara CFR din Buzau pe durata grevei de avertisment a sindicaliștilor din CFR Infrastructura și CFR Marfa, spre nemulțumirea zecilor de calatori surprinși de intarzierile aparute.

- Trenurile de calatori inregistreaza sute de minute de intarzieri la sosirea si plecarea din Gara de Nord, in urma grevei de avertisment declansata vineri dimineata de ceferistii din infrastructura, potrivit tabelei de Sosiri si Plecari, scrie AGERPRES. Cea mai mare intarziere (180 de minute) o are…

- Un numar de 266 de trenuri – de calatori, private si de marfa – au fost oprite vineri dimineata, in urma grevei de avertisment declansate de ceferistii de la infrastructura. Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane si Alianta Sindicala a Federatiilor „Drum de Fier – Elcatel” au declansat,…

- 266 de trenuri ale CFR Calatori sunt programate sa circule in toata țara, vineri dimineața in cele doua ore ale grevei de avertisment de la CFR Infrastructura, a transmis joi, operatorul feroviar național. CFR Calatori are cota de piața de aproape 80 %, prin urmare aprox. 300 de trenuri de stat și ale…

- Reprezentantii Blocului National Sindical (BNS) sustin in mod ferm greva de avertisment a ceferistilor, planificata pentru vineri, 15 septembrie, intre orele 7:00 si 9:00, si atrag atentia clientilor CFR ca circulatia trenurilor va fi oprita in intervalul mentionat, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat…

- Sindicatul National Finante Publice a sesizat Ministerul Muncii despre declansarea conflictului de munca pentru ca revendicarile convenite pe 11 august nu și-au gasit rezolvarea. Sindicaliștii transmit ca sunt deciși sa intre in greva generala daca revendicarile lor nu vor fi soluționate.„Sindicatul…