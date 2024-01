Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) a aprobat extinderea programului de operare, formulata de Aeroportul International Brasov-Ghimbav in 27 septembrie 2023, cu completarile ulterioare transmise intre octombrie 2023 – ianuarie 2024, transmite News.ro, care citeaza un comunicat. Astfel, incepand…

- Aeroportul International Brașov – Ghimbav are un nou director. Constantin Albu a fost in trecut șeful aeroportului din Tulcea. Consiliul de Administratie al Aeroportului International Brasov-Ghimbav a decis, in sedinta din data de 7 decembrie, numirea in functia de director general interimar a unuia…

- Consiliul de Administrație al Aeroportului Brașov a decis numirea unui director interimar, in persoana lui Constantin Albu, fost director al aeroportului Tulcea. El iși va prelua mandatul luni, 11 decembrie 2023, in contextul demararii procedurilor de schimbare din funcție a managerului Alexandru Anghel.…

- Șeful Consiliului de Administrație al Aeroportului Brașov l-a demis pe director și a numit un altul, care a condus 22 de ani aeroportul din Tulcea, timp in care nu a aterizat nici macar o cursa regulata.

- Dupa valul de acuzații facut la adresa ROMATSA, directorul instituției a facut primele declarații in legatura cu situația aeroportului din Brașov. Adrian Cojoc spun ca a sustinut si va sustine toate demersurile astfel incat aeroportul sa devina unul cat mai vizibil si profitabil. In ceea ce prieste…

- Dupa ce lucrurile pareau sa fi intrat pe un fagaș normal, situația de la Aeroportul Internațional Brașov pare sa fi intrat in vrie. Președintele Consiliului de Administrație l-a demis pe director

- Oficialii companiei aeriene Dan Air vor anunța miercuri, 1 noiembrie, ca nu sunt de acord cu o decizie a Aeroportului Internațional Brașov. Dan Air va organiza miercuri, 1 noiembrie, o conferința de presa in care va anunța incetarea operațiunilor de la Brașov și mutarea curselor pe aeroportul din Bacau.…

- Oficialii companiei aeriene Dan Air vor anunța miercuri, 1 noiembrie, ca nu este de acord cu o decizie a Aeroportului Internațional Brașov. Dan Air va organiza miercuri, 1 noiembrie, o conferința de presa in care va anunța incetarea operațiunilor de la Brașov și mutarea curselor pe aeroportul din Bacau.…