Luni, 9 ianuarie, se redeschid școlile. Când este programată următoarea vacanță pentru elevii din România Vacanța de iarna se incheie duminica pentru elevii din Romania. Ei vor reveni in banci incepand de luni, 9 ianuarie, și, conform structurii anului școlar, ei vor incepe al treilea modul. Pana la urmatoarea vacanța ei mai au de așteptat aproximativ o luna și jumatate. Odata cu terminarea vacanței de iarna se incheie și Modulul […] The post Luni, 9 ianuarie, se redeschid școlile. Cand este programata urmatoarea vacanța pentru elevii din Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

