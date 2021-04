Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 19 aprilie 2021, incepand cu ora 14:00, se va desfașura ședința extraordinara a Consiliului Local Aiud, in sistem la distanța, prin mijloace electronice, cu urmatoarea ordine de zi: Proiect de hotarare privind modificarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Aiud pe principalele…

- Consilierii locali din Dej se vor intruni marți, 20 aprilie, cu incepere de la ora 13, intr-o ședința ordinara pe luna aprilie. Ședința se va desfașura online, prin video-conferința. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotarare, cel mai important fiind ”bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021”.…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 21.04.2021, ora 13.00, sedinta ce se va desfasura in sistem videoconferinta. Iata proiectul ordinii de zi: Proiectul de hotarare nr.74 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Mirsu…

- Consilierii locali ai Municipiului Alba Iulia s-au intrunit miercuri, 14 aprilie, intr-o ședința extraordinara pentru a vota bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Ordinea de zi a ședinței Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba…

- Consiliul județean Buzau este convocat in sedința extraordinara, in data de 08 aprilie 2021, ora 10:00. Ordinea de zi a ședinței: 1. Proiect de hotarare nr. 55/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2021 2. Proiect de hotarare nr. 56/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului…

- Consiliul județean Buzau este convocat in sedința extraordinara, in data de 08 aprilie 2021, ora 10:00. Ordinea de zi a ședinței: 1. Proiect de hotarare nr. 55/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2021 2. Proiect de hotarare nr. 56/02.04.2021 pentru aprobarea bugetului…

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se va intruni in ședința extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14 Prin Dispozitia nr. 65/15.01.2021 are loc convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, in sedinta extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14,00. Ședința va avea loc…

- Consiliul Local al Municipiului Baia Mare se va intruni ședința extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14 Prin Dispozitia nr. 65/15.01.2021 are loc convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, in sedinta extraordinara, miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 14,00. Ședința va avea loc in…