In cursul dimineții de luni, 11 decembrie 2023, grefierii de la Judecatoria Campeni au protestat in fața instituției, nemulțumiți ca nu le sunt onorate drepturile salariale, iar „lipsa finanțarii compromite independența și integritatea actului de justiție, in ansamblul sau". In legatura cu aceasta forma de protest, Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, afiliat Federația PUBLISIND […]