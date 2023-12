Inedita premiera cinematografica romanesca! ”Visul” a fost filmat și lansat in Penitenciarul Rahova. Actori și spectatori la premiera au fost și din randul deținuților din pușcaria de maxima siguranța aflata in vecinatatea Capitalei. Lung-metrajul regizat de Catalin Saizescu dupa un scenario de Gabriel Gheorghe (”Groapa”) a avut prima prezentare chiar in spațiul unde s-au petrecut filmarile. Deși este vorba de o comedie, invitația la vizionarea de la pușcarie i-a incarcat de fiori reci pe cei ce au participat la avampremiera. Pelicula a fost filmata cu sprijinul Administrației Naționale a Penitenciarelor,…