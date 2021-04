Lunea Mare din Săptămâna Patimilor. Denia citită în această zi sfântă In zilele dinainte de Paște, creștinii marcheaza Saptamana Patimilor și in fiecare zi, preoții citesc o Denie speciala pentru a aminti de faptele Mantuitorului inainte de moartea și Invierea sa. In fiecare zi din Saptamana Patimilor preoții ortodocții țin seara slujbe speciala, numite Denii. Acestea se savarșesc incepand cu seara Duminicii Floriilor , pana in Vinerea Mare, cand se canta Prohodul Domnului Lunea Mare, denia lui Iosif In Lunea Mare, Biseria Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob, cel care a fost vandut de catre frații sai egiptenilor. Viața sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

