Luna va deveni roşiatică: O parte dintre pământeni vor putea să asiste la o eclipsă totală, în noaptea de duminică spre luni O parte dintre pamanteni vor putea sa asiste la o eclipsa totala de Luna in noaptea de duminica spre luni, cu ocazia unui spectacol ceresc mai putin frecvent, in timpul caruia astrul nocturn isi va pierde din stralucire si se va colora treptat intr-o nuanta rosiatica, potrivit AFP. Eclipsa va fi vizibila in regiuni ale continentelor american, european si african, intre rasaritul si apusul Lunii. Acest fenomen se produce aproximativ de doua ori pe an, atunci cand Soarele, Pamantul si Luna sunt perfect aliniate, iar Luna se afla in faza sa plina. Luna intra in umbra Terrei, care blocheaza atunci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

