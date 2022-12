Luna plină în Gemeni din 8 decembrie e cel mai de temut eveniment astral al anului Luna plina in Gemeni din 8 decembrie e cel mai de temut eveniment astral al anului. Este considerata și Luna rece sau fioroasa. Evenimentul astral vine cu un tavalug de momente deloc confortabile pentru majoritatea zodiilor. Luna plina in Gemeni e cea mai dificila din an Doar cateva ore ne separa de reconfigurația astrelor de care astrologii sunt de parere ca ar trebui sa ne temem. Luna rece in Gemeni face pe 8 decembrie 2022, conjuncție cu Marte retrograd. Acesta din urma este considerat adevarat dur și razboinic, aducand blocaje in comunicarea și viețile tuturor zodiilor. De acolo și pana la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Ai un puternic simț al organizarii și acesta este unul dintre motivele pentru care vei primi o oferta pe care nu trebuie sa o ratezi. Cariera ta este intr-un punct de cotitura.TAUR Aceasta este o perioada excelenta pentru tine sa intri intr-o afacere din care ai putea caștiga din belșug.GEMENI Marele…

- Horoscop zilnic 1 decembrie 2022. Astazi se formeaza o opoziție intre planeta iubirii, Venus, din Sagetator și planeta acțiunii, Marte, aflat retrograd in Gemeni. Acest context aduce tensiuni in relații, neințelegeri și reproșuri, insa aduce și pasiune, intensitate in dormitor, important este sa-i canalizam…

- Horoscop zilnic 19 noiembrie. Marte, planeta acțiunii, aflata in retrogradare in zodia Gemeni formeaza astazi un careu cu Neptun retrograd din Pești. Acest context astrologic aduce foarte multa neclaritate in viața noastra, ceața, confuzie și agitație mentala. Careul se simte intreaga luna și ar trebui…

- Horoscop zilnic miercuri, 19 octombrie. Venus din Balanța și Marte din Gemeni se intalnesc astazi intr-un aspect de susținere care este foarte constructiv pentru relații și viața sentimentala. Cu alte cuvinte, iubirea și pasiunea iși unesc forțele și relațiile prin viața. Afla care este zodia care isi…

- Marte, planeta actiunii, din zodia Gemeni formeaza astazi un careu cu Neptun din zodia Pești, aspect tensionat care poate aduce multa confuzie, neclaritate in gandire, acțiuni greșite și lipsa de concentrare. Ne rasfrangem energia in prea multe direcții și nu vom reuși sa ducem nimic la bun sfarșit.…

- Horoscop 12-18 septembrie 2022. Ce zodie pierde marea iubire. Saptamana in curs este una tensionata și cu aspecte conflictuale, prin opoziția Soare din Fecioara și Neptun retrograd in Pești. Nu in ultimul rand, saptamana aceasta, Venus, planeta iubirii, din Fecioara și Marte, planeta acțiunii, din Gemeni,…