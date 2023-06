Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 31 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, echipa neagra și cea roșie au intrat la duel. Luna Morgaciova a facut un gest neașteptat fața de Amalia Mihart (Esa), iar ceea ce a urmat a fost neașteptat. Camerele de filmat au surprins replici taioase.

- Pentru ca a avut cel mai mic punctaj la duel, Daniel Dragomir a fost nevoit sa iasa din competiție. Un detaliu neașteptat s-a aflat despre Constantin Onuț. Amalia Mihart (Esa) a fost „taxata” de Gina Pistol.

- George Popescu s-a enervat și s-a simțit „sabotat” chiar de catre Amalia Mihart (Esa), colega lui de echipa. Concurentul a avut o reacție neașteptata, in ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente tensionate, așa cum s-a intamplat intre chef Florin Dumitrescu și una dintre concurente. Imediat dupa ce au inceput sa gateasca, juratul i-a spus Lunei Morgaciova sa mestece in fructele de padure de pe aragaz. De aici și pana la un schimb de replici in toata…

- Luna Morgaciova și chef Florin Dumitrescu au avut un schimb neașteptat de replici in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 16 mai 2023. Iata ce reacție a avut juratul, dar și ce l-a scos din sarite.

- Florin Dumitrescu a avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara. Soția juratului, Cristina, impreuna cu Ava și Mia, au gatit la Chefi la cuțite. In tot acest timp, celebrul chef a crezut ca partenera sa este la un eveniment, in timp ce fiicele sale se aflau la școala. Imediat dupa…

- Prima ediție din noul sezon de la Chefi la cuțite se anunța pline de surprize pentru cei trei jurați. Un bucatar din Iran a decis sa iși incerce norocul și s-a inscris la emisiune. Imediat dupa ce au gustat, cei trei chefi au facut un pariu.