Lumea smintiților, la putere „Masca, portul mastii la interior este o masura obligatorie si chiar o sa va dam o informatie legata de masurile pe care le vom lua de la 1 august, masca va ramane obligatorie si dupa 1 august. Structurile noastre aplica in continuare sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara in fiecare zi”, (Lucian Bode, ministru) […] The post Lumea smintiților, la putere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

