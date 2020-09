Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia din Belarus doreste legaturi economice mai stranse cu Uniunea Europeana in cazul unei schimbari de regim la Minsk, dar nu in detrimentul relatiilor cu Rusia, a declarat vineri unul dintre liderii de marca ai acesteia, noteaza AFP. Manifestatii fara precedent impotriva omului forte de la Minsk,…

- Mii de studenti din Belarus au manifestat la Minsk in ziua in care s-a dat startul pentru noul an scolar si universitar. Tinerii au denuntat puterea autoritara a presedintelui Aleksandr Lukasenko, cel care se confrunta, de aproape o luna, cu o puternica miscare de contestare.

- Sfidand amenințarile dictatorului Alexander Lukașenko, zeci de mii de protestatari au invadat centrul capitalei Minsk și au intensificat presiunile de strada, in vederea inlaturarii președintelui din Belarus....

- New media a spart vidul informational creat de Alexandr Lukashenko in Belarus. In protestele de la Minsk, canalele de noutati din Telegram joaca un rol important. Cel mai urmarit canal este NEXTA Live, cu peste 2,1 milioane de followeri, anunța MEDIAFAX.Stepan Svetlov, un tanar belorus de…

- Presa din Belarus a lansat un serviciu unde participanții la proteste , care nu pot fi gasiți, pot fi raportați ca „disparuți”. Din data de 14 august, zeci de persoane au fost gasite prin intermediu acestui serviciu sau au fost publica informații despre locul aflarii acestora prin inchisorile din țara.

- "Sveta! Sveta!", scandeaza mulțimi de o amploare fara precedent în Belarus. Svetlana Tihanovskaia este tânara femeie care a devenit un fenomen popular dupa ce a decis sa sfideze regimul autoritar și vetust al președintelui Alexandr Lukașenko la prezidențialele de duminica, scrie…

- In ultima perioada, cei mai mulți dintre pacienții depistați pozitiv cu noul coronavirus sunt tineri, potrivit prefectului județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha, care face apel la cetațeni, indiferent de categoria de varsta din care provin, sa respecte masurile de protecție sanitara și distanțare…

- CHIȘINAU, 18 iul – Sputnik. Statele Uniunii Economice Eurasiatice (UEE) au elaborat un proiect al harții industrializarii cu solicitari de proiecte in valoare totala de aproximativ 200 de miliarde de dolari, a anunțat vineri președintele colegiului Comisiei Economice Eurasiatice (CEEA), Mihail Measnikovici.…