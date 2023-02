N.D. Venirea lunii martie a creat prilejul instituțiilor de cultura prahovene sa ofere publicului un nou motiv de a le trece pragul si de a afla activitatea pe care o desfașoara. Astfel, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va deschide astazi expoziția ”Lumea adancurilor in bijuterii”, eveniment considerat drept un ”marțișor inedit” oferit vizitatorilor, cu ocazia zilei de 1 Martie. Realizata in cadrul programului „Natura- o lume fantastica”, expoziția menționata prezinta utilizarea bogațiilor din adancul pamantului, cat și a celor din adancul oceanelor in realizarea de bijuterii, in cadrul…