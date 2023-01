Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a demis pe seful armatei, Julio Cesar de Arruda, la doua saptamani dupa atacurile impotriva unor centre de putere de la Brasilia, a anuntat sambata presa locala, transmit AFP si Reuters.

- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a demis pe șeful armatei, Julio Cesar de Arruda, la doua saptamani dupa atacurile asupra unor centre de putere din Brasilia, au declarat sambata pentru AFP surse din cadrul forțelor armate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva s-a intors duminica seara la Brasilia pentru a constata pagubele enorme in Palatul Prezidential, jefuit de partizani ai predecesorului sau Jair Bolsonaro care a condamnat fara fermitate aceasta invazie amintind foarte mult de cea a

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat duminica invadarea sediilor puterii la Brasilia de catre "vandali fascisti" si a decretat o "interventie federala" a fortelor de ordine pentru a restabili securitatea capitalei tarii, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Ii vom gasi pe toti si…

- O amenințare falsa cu bomba din Brazilia a a provocat tensiune in apropierea datei la care președintele nou ales Lula da Silva ia din nou fraiele. Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie) ca un rucsac gasit in apropierea locului in care statea președintele ales Luiz…

- Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie), ca a gasit un rucsac in apropierea locuinței președintelui ales Luiz Inacio Lula da Silva. Inițial, s-a crezut ca exista o amenințare cu bomba, dar erau doar obiecte personale. Poliția militara, pompierii și agenții de securitate…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a rupt tacerea vineri (9 decembrie) pentru prima data de la infrangerea sa electorala din 30 octombrie. El s-a adresat susținatorilor care au cerut o lovitura de stat militara pentru a-l impiedica pe președintele ales de stanga Luiz Inacio Lula da Silva sa preia…