- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko sustine ca la intalnirea de saptamana trecuta cu seful statului rus Vladimir Putin nu au fost abordate chestiuni precum eventualitatea unor transferuri de trupe rusesti in Belarus sau crearea unor baze militare permanente ale Rusiei pe teritoriul belarus, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a informat, potrivit Moscovei, pe omologul sau american, Joe Biden, intr-o convorbire telefonica, despre un atac dejucat ce il viza pe liderul belarus, Aleksandr Lukasenko, informeaza luni dpa. Aceasta informatie a fost confirmata de purtatorul de cuvant…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…