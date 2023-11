Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe "va castiga multe Baloane de Aur", a declarat joi, int-o conferinta de presa, antrenorul sau de la Paris Saint-Germain, Luis Enrique, citat de AFP.Kylian Mbappe a terminat in acest an pe locul 3 in clasamentul Balonului de Aur, dupa Lionel Messi si Erling Haaland,…

- Paris Saint Germain va ramane cel mai probabil in vara anului 2024 fara Kylian Mbappe, acesta refuzand prelungirea actualei ințelegeri, insa antrenorul Luis Enrique știe deja ce jucator il va putea inlocui cu brio in echipa sa.

- PSG a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 in prima etapa a Ligii Campionilor. Pentru campioana Franței au marcat Kylian Mbappe (24 de ani) din penalty, in minutul 49 și Achraf Hakimi (24 de ani) in minutul 58. In urma acestei victorii, PSG a devenit liderul grupei F, din care mai fac parte…

- Italianul Marco Verratti, mijlocasul echipei Paris Saint-Germain, este absent de pe lista jucatorilor retinuti de antrenorul Luis Enrique pentru a disputa Liga Campionilor, anuntata miercuri de campioana en titre a Frantei, lasand calea pentru un potential transfer in Qatar, informeaza AFP, potrivit…

- La scurt timp dupa ce portarul lui PSG, Sergio Rico, a parasit spitalul din Sevilla, Kylian Mbappe si Luis Enrique i-au urat, vineri, jucatorului spaniol o insanatosire grabnicaLa cateva ore dupa ce Sergio Rico a fost externat din spital, unde se afla din luna mai, au aparut si primele reactii de…

- Atacantul Ousmane Dembele este jucatorul lui Paris Saint-Germain in proportie de "99%", a explicat, vineri, antrenorul Luis Enrique, care a adaugat ca mai raman inca cateva detalii pentru finalizarea transferului internationalului francez de la FC Barcelona, informeaza AFP."Dembele nu este inca legal…

- Francezul Kylian Mbappe si brazilianul Neymar, cele doua mari vedete ale echipei Paris Saint-Germain, nu au participat la sedinta foto oficiala organizata de Liga profesionista franceza de fotbal (LFP) inaintea startului noului sezon, informeaza mass-media din Hexagon.Mbappe este exclus de mai multe…

- Potrivit RMC Sport, antrenorul lui PSG, Luis Enrique, nu-l va convoca pe Kylian Mbappe (24 de ani) pentru meciul de sambata, cu Lorient. Iar AS scrie ca șefii gruparii pariziene spera ca suporterii sa-l fluiere pentru ca astfel sa aiba un argument in plus și sa-l convinga sa accepte un transfer acum,…