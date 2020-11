Lui Lucescu nu i-a venit să creadă! Cât a fost scorul la Dinamo Kiev - Barcelona CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. Dinamo nu a putut conta pe capitanul Sidorciuk, pe vicecapitanul Țigankov, dar nici pe Gerson Rodrigez. Chiar și așa, partida de la Kiev era deschisa oricarui rezultat, mai ales dupa prestația buna a ucrainenilor de la Barcelona. Echipa lui Mircea Lucescu putea deschide scorul in prima repriza. Buialski putea relua din prima o centrare venita de pe partea dreapta, dar o lipsa de sincronizare intre el și atacantul Verbic a facut ca mingea sa treaca de careul catalanilor. Lucescu a privit de pe margine ratarea imensa a elevilor sai și a ramas fara replica. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

