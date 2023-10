Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj a reușit sezonul trecut nu mai puțin de patru medalii in toate competițiile și a cucerit doua trofee: Supercupa Romaniei și Cupa Romaniei. Banațencele au mai jucat finala Challenge Cup, dar au prins și ultimul loc al podiumului campionatului. Dupa ce in weekend a organizat Cupa CSM, pe care…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri argeșeni au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, in mod deosebit a conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate…

- Au inceput controalele in spitalele din Argeș, iar primul verificat a fost SJU Pitești, dupa ce mai mulți oameni au reclamat Instituției Prefectului ca se așteapta mult la Urgența. Reprezentanții spitalului au transmis un comunicat de presa: „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu…

- Echipa de control constituita la nivelul Prefecturii Arges face, miercuri, verificari la un azil privat din Pitesti, destinat ingrijirii batranilor. Primele constatari sunt legate de faptul ca cei internati acolo nu primesc suficienta hrana, nu sunt lasati sa vorbeasca la telefon cu rudele lor, iar…

- Alexandru Sibișan, judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești, a obținut o performanța remarcabila la Jocurile Francofoniei, caștigand medalia de aur la categoria de greutate – 90 de kilograme. Competiția s-a desfașurat pe continentul african, la Kinshasa, in Republica Democratica Congo,…

- Tenismenii romani Stefan Palosi si Vlad Dancu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului COMESAD BCR Open (ITF), de la Pitesti, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, anunța Agerpres.Palosi a trecut in primul tur de argentinianul Lorenzo Joaquin Rodriguez cu 6-0, 6-4, in timp…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins categoric Spania, scor 30-25, in cel de-al doilea meci amical disputat saptamana aceasta contra ibericelor. Dupa 30-30 la Pitești, „tricolorele” s-au impus in testul de verificare jucat sambata, in sala din Mioveni. Emoții au existat doar la jumatatea…

- Unui barbat de 29 de ani i a fost furata masina cat timp era la magazin. Politistii au descoperit masina furata dupa doar zece minute. Conform unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean din Arges, joi, in ziua de 27 iulie 2023, politistii din Pitesti au fost sesizati prin…