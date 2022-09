Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Lufthansa a anunțat o noua greva de amploare in zilele de miercuri și joi. Piloții companiei sunt deciși sa organizeze noua greva, ca urmare a disputelor salariale, iar gestul lor va crea și mai mult haos la nivelul companiei, dupa incidentele similare din lunile trecute. Sindicatul…

- Sindicatul Vereinigung Cockpit (VC) a anunțat, marți, ca piloții companiei aeriene germane Lufthansa vor intra din nou greva saptamana aceasta, intensificand astfel o disputa salariala care va afecta și mai mult o vara de haos privind calatoriile cu avionul, informeaza Reuters . Potrivit anunțului sindicatului…

- Pilotii de la compania aeriana germana Lufthansa vor organiza o noua greva in cursul acestei saptamani, escaladand o disputa salariala care va agrava si mai mult haosul aparut in ultimele luni in calatoriile cu avionul, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Anularea celor 800 de zboruri ale companiei germane Lufthansa vine in contextul in care sindicatul piloților a anunțat o greva de o zi vineri, 2 septembrie, relateaza Reuters . 130.000 de pasageri vor avea de suferit. Lufthansa a transmis ca vor fi afectate aeroporturile din Frankfurt și Munchen, existand…

- Compania germana Lufthansa a anunțat ca anuleza 800 de zboruri programate pentru vineri, fapt ce va afecta aproximativ 130.000 de pasageri. Decizia vine dupa dupa ce sindicatul piloților a anunțat o greva de o zi, scrie Reuters.

- Compania germana Lufthansa a anunțat ca va fi nevoita sa anuleze 800 de zboruri vineri, afectand probabil 130.000 de pasageri, dupa ce sindicatul piloților a anunțat o greva de o zi, relateaza Reuters.

- Piloții care lucreaza pentru compania aeriana germana Lufthansa au dat unda verde pentru noi greve, potrivit sindicatului Vereinigung Cockpit. Piloții sunt pregatiți sa intre in greva din cauza cererilor de majorare a salariilor din partea companiei. Deocamdata nu exista planuri concrete, insa luna…

- Actiunile SAS au crescut cu 12% in tranzactiile de dimineata, dar apoi s-au stabilizat, cu un avans de aproximativ 4%. Pretul titlurilor SAS este inca mai mic cu aproximativ 40% de la inceputul anului. Compania aeriana, care a depus in SUA o cerere de protectie in caz de faliment, in a doua zi a grevei,…