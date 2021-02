Ludovic Orban: Trebuie desemnat un nou Avocat al Poporului

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca trebuie demarata procedura de desemnare pentru noul Avocat al Poporului. “Personal, sunt sustinatorul aducerii institutiei Avocatul Poporului in cadru constitutional si legal prin desemnarea unui nou Avocat al Poporului. In acest sens, exista un raport care a fost depus de Avocatul Poporului, care cred ca trebuie respins si trebuie demarata procedura de revocare si de desemnare a unui nou Avocat al Poporului. Suntem in faza grupurilor de lucru, care trebuie sa prezinte propunerile catre conducerea coalitiei, dar in ceea ce priveste respingerea…