- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, sambata, la Maramureș ca situatia din partid este „destul de critica” si ca singura „forma onorabila” de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus „vreun blat” cu PSD, potrivit Agerpres.„Avem trei variante in momentul…

- „Tot Partidul Național Liberal sta in spatele meu... Eu cand adun PNL, stau langa mine. Și a mai zis ca a adunat și o majoritate parlamentara. De unde? Nu stiu”, l-a ironizat Ludovic Orban pe Florin Cițu.Despre negocierile purtate pentru formarea actualei coaliții de guvernare in decembrie 2020, Ludovic…

- Social – democrații mizeaza pe o surpriza din partea a cel puțin 29 de parlamentari ai Coaliției de Guvernare pentru ca moțiunea de cenzura votata marți sa aiba sorți de izbanda. In caz contrar, șansele lor sunt nule, chiar daca se mobilizeaza exemplar și au alaturi intreaga opoziție. „Avem o singura…