- Principalele declarații de la prezentarea moțiunii."Nu ascund faptul ca moțunea mea este una liberal-conservatoare.""Suntem un partid care susține modernizarea, dar respingem toate orientarile neormaxiste care și-au facut loc, in ultima vreme, in societate.""PNL este total diferit de modul in care a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat la conducerea partidului pentru ca are "capacitatea", "energia", "forta", "priceperea" si "daruirea" pentru a duce, "in continuare", partidul spre "noi victorii politice" in interesul Romaniei, sustinand ca…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca va depune joi, 19 august, moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia partidului. Ludovic Orban a precizat și motivele pentru care candideaza. „Candidez pentru ca simt, ca liberal…

- „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza, la sediul PNL.Dupa 4 ani de munca neintrerupta la președinția Partidului Național Liberal, am conștiința impacata și sentimentul datoriei implinite fața de cei care mi-au…

- Ludovic Orban promite ca va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților daca va pierde șefia PNL. Actualul lider PNL spune ca se așteapta ca rivalul sau politic, premierul Florin Cițu, sa faca la fel, daca nu este ales președinte PNL la Congresul liberalilor din septembrie. „Daca veți…

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…