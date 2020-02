Stiri pe aceeasi tema

- Statele din Uniunea Europeana trebuie sa fie dispuse sa intervina in solutionarea crizelor internationale sau, in caz contrar, risca sa prelungeasca paralizia existenta in politica lor externa, a declarat duminica, la Munchen, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters, citata de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat sambata, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, la masa rotunda privind Initiativa celor Trei Mari, ocazie cu care a salutat anuntul secretarului de stat Mike Pompeo privind alocarea de catre SUA a un miliard de dolari pentru investitii…

- Barbatul, un imigrant extracomunitar, s-a stropit cu benzina si a incercat sa se incendieze cu o bricheta in apropierea unui grup de protestatari. Agenti de politie au intervenit si l-au imobilizat. Potrivit Politiei, protestatarul este un irakian in varsta de 50 de ani. "Persoana…

- Statele Unite mentin angajamentele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, a declarat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, anuntand finantare pentru Initiativa celor Trei Mari, la care participa si Romania.Citește și: Dacia lanseaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat "ingrijorat" sambata de lipsa de reactie din partea Germaniei in legatura cu Europa si cu proiectele sale reformare a UE, potrivit AFP. "Nu am frustrari, am ingrijorari", a spus el la Conferinta de Securitate de la Munchen, facand apel…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a avut vineri o intrevedere cu omologul kuweitian, seicul Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Sabah, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, context in care cei doi premieri au convenit asupra impulsionarii cooperarii economice si au stabilit organizarea,…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, va participa, in perioada 14 16 februarie, in cadrul delegatiei Romaniei conduse de primul ministru Ludovic Orban, la cea de a 56 a editie a Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen.Evenimentul este dedicat dezbaterii principalelor provocari actuale…

- Prim-ministrul interimar Ludovic Orban participa, de joi pana duminica, la Conferinta internationala de Securitate de la Munchen, ajunsa anul acesta la cea de-a 56-a editie. Evenimentul reuneste lideri si factori de decizie importanti in materie de securitate si aparare - sefi de stat si de guvern,…