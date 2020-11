Ludovic Orban s-a răzgândit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite Liderul PNL Ludovic Orban a produs, joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare liberal, un lucru total neașteptat. In discursul adresat in fața liderilor formațiunii, premierul Orban și-a schimbat radical strategia politica. Liderul PNL a anunțat ca nu se va mai referi la PSD, decizie la care puțini din partid se așteptau. Spre deosebire de discursurile anterioare cand Orban afirma ca adversarul PNL este „ciuma roșie” și liberalii au datoria sa scape Romania de social-democrați, de aceasta data Orban a identificat „inamicii noștri” ca fiind „corupția” și „saracia”. „Vreau ca alegeri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

