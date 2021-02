Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni, 8 februarie, ca punctul de pensie va creste doar de la 1 ianuarie 2022. "Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare. El a vorbit si despre voucherele de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca, in sedinta coalitiei guvernamentale, s-au discutat liniile mari ale constructiei bugetare pentru acest an si anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor, precizand ca voucherele de vacanta nu vor mai fi emise in 2021. "Nu se emit…

- Sidicatele iși doresc sa se faca majoararea pensiilor cu 40%, așa cum este trecut in proiectul de Lege a pensiilor adoptat de Parlament. Reprezentanții sindicatelor spun ca pana in prezent majorarea s-a facut doar parțial, cu 14 procente, in septembrie 2020. Aceștia vor ca și restul de 26 de procente…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca se lucreaza la „o reglementare” prin care prefectii sa nu mai fie inalti functionari publici. „Conform Constitutiei, prefectul este reprezentantul Guvernului in judet. In 2006, cand eram in negocierile de aderare, existau niste bile negre in capitolul administratie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, are marti o intalnire cu reprezentantii minoritatilor nationale reprezentate in Parlament. Tot marti, presedintele PNL a avut o intalnire cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si copresedintele USR PLUS, Dan Barna. Negocierile dintre PNL, USR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii au facut calculul mandatelor si concluzia este ca se poate forma "o majoritate fara PSD". "Din calculul mandatelor reiese clar aceasta posibilitate politica si PNL se va implica in negocieri pentru a forma o majoritate parlamentara",…