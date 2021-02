Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a afirmat, la dezbaterea de sambata de la Focsani pe tema investitiilor din judetul Vrancea, ca este posibil ca in cursul acestui an sa inceapa prima exploatare offshore si parte din taxele care sunt colectate din exploatarile de gaz de la Marea Neagra…

- „In ceea ce priveste gazul, pe langa alocarea de 200 milioane pe exercitiul actual, eu cred ca putem sa solicitam finantare si pe PNRR. De asemenea, noi am solicitat deja in cadrul bugetului 2021-2027 inca 800 milioane. Acuma va spun ca la primul apel de proiecte s-au depus proiecte in valoare de 12…

- Modificarea Legii offshore va fi facuta in cursul acestui an, insa exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Exploatarea gazului din Marea Neagra nu poate sa inceapa mai devreme de 2024-2025, daca se va lua decizia…

