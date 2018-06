Ludovic Orban: PNL este pregătit pentru referendumul de după suspendarea preşedintelui Iohannis ''Noi suntem pregatiti pentru referendum, vom pregati luni un plan de actiune in perspectiva campaniei pentru referendum pentru ca eu, personal, am convingerea ca Dragnea va initia procedura de demitere a presedintelui prin suspendarea de catre Parlament, pentru ca este disperat. Isi apara pielea, nu mai tine cont de nici o regula in democratie si are cateva obiective precise pe care le-a avut inca de la castigarea alegerilor, si anume sa obtina controlul asupra Parchetelor, sa obtina controlul asupra serviciilor, iar in perioada de suspendare unealta sa, domnul Tariceanu, sa promulge legile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca liberalii sunt pregatiti pentru referendum, deoarece personal are convingerea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va initia saptamana viitoare procedura de demitere a presedintelui…

- "Clanul Dragnea e pregatit sa dea foc tarii. Avem informatii aproape certe ca Dragnea va declansa procedura de demitere a presedintelui Romaniei in cursul saptamanii viitoare si ca este sprijinit in acest demers si de Tariceanu si de acolitii sai", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, intr-o…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului este ”o tentativa de lovitura de stat”, ”o actiune violenta, nedemocratica, neconstitutionala a lui Iohannis si a celor care il sustin de a bloca un Guvern” si afirma ca orice…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, facand referire la demersul lui Ludovic Orban, ca exista un articol in Codul Penal care se refera la inducerea in eroare a organelor judiciare și persoana care face o plangere penala reclamand unele presupuse fapte care ar incalca legea penala, dar știind…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca exclude varianta suspendarii din functie a presedintelui Klaus Iohannis, mentionand ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a evita o criza politica in Romania. "Nu m-am gandit la suspendare si nu…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…