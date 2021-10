Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse AEP, jurnaliști precum Oreste, Dan Bucura, Oana Stanciulescu și Grigore Cartianu erau platiți cu zeci de mii de lei pe luna pentru a-i ataca pe premierul Florin Cițu și președintele Klaus Iohannis, așa cum se vede și in postari de pe rețelele sociale sau prin poziționarile susținute…

- Liderii liberali vor decide ce strategie va urma partidul, dupa ce președintele PNL Florin Cițu a luat act de demisia lui Ludovic Orban din fruntea Camerei Deputaților. Demisia lui Ludovic Orban a fost trimisa luni de la Camera Deputaților la sediul PNL. Documentul ar fi fost trimis prin intermediul…

- Florin Cițu ii transmite ca acest parteneriat este o linie directoare a PNL și nu exista ”parteneriat pe persoana fizica”.,,Nu exista parteneriat pe persoana fizica. Exista un parteneriat intre președintele Klaus Iohannis și PNL, iar dupa votul de ieri acest lucru a devenit extrem de clar”, a afirmat…

- Ludovic Orban a recunoscut, in premiera, ca deși este președintele PNL, el nu mai conduce partidul, dupa ce Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia formațiunii. Premierul și grupul care il susține au decis, de multe ori, fara acordul lui Orban, convocarea unor ședințe ale diferitelor foruri…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un nou atac frontal la adresa lui Klaus Iohannis! Orban a spus ca partidul este in scadere in sondaje și ca oamenii sunt critici fața de liberali, pentru ca le reproșeaza ca in loc sa gaseasca soluții problemelor reale, au generat criza politic. Orban a spus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sugerat ca Florin Citu si-a depus candidatura pentru sefia partidului doar dupa consultarea presedintelui Klaus Iohannis. De asemenea, solutie pentru iesirea din criza este considerata retragerea lui Florin Citu din functie.

- Ludovic Orban l-a somat sambata pe Florin Cițu sa-și ceara scuze in fața romanilor, dar și fața de el, președintele PNL, pentru ca nu a vorbit despre „acest episod intunecat” de acum peste 20 de ani, cand a fost prins baut la volan in Statele Unite, in 2020. Atacul lui Ludovic Orban vine dupa ce Florin…

- Florin Cițu a facut sambata primele declarații de la izbucnirea scandalului privind „episodul SUA”, afirmand ca nu s-a gandit niciun moment sa iși dea demisia. Premierul spune ca nu a discutat acest subiect cu președintele Klaus Iohannis, insa crede ca Ludovic Orban știa despre incidentul „nefericit”,…