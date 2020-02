Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”,…

- Ludovic Orban a anunțat ca Biroului Executiv al PNL l-a votat, in ședința de luni, sa fie șeful de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acest.„Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de șef de campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”, a afirmat Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare de Biroul Executiv al partidului.Biroul Executiv al PNL m a votat in calitate de sef al campaniei pentru alegerile locale si parlamentare de anul acesta, urmand ca pana saptamana…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de sef al campaniei pentru alegerile locale si parlamentare de anul acesta, urmand ca pana saptamana…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare. PNL isi propune sa desemneze pana la 1 martie candidatii la primarii, iar in perioada 1 - 7 martie toti candidatii sa fie validati in forurile statutare. "Biroul Executiv al PNL…

- Consiliul National al PNL se reuneste la Parlament, duminica, pe ordinea de zi figurând pregatirea campaniei pentru alegerile locale, dar și raportul de activitate al Guvernului și bilantul politic al conducerii liberalilor si bilantul grupurilor parlamentare. La eveniment vor participa…

- Ludovic Orban, Orban cel Bun, cum l-au supranumit bruxellezii, pentru a-l deosebi de Viktor Orban a Ungariei, proscris pentru ca este suveranist, nu vrea nici in ruptul capului sa plece de la Palatul Victoria. Iar Marcel Ciolacu, moțul din varful PSD, la randul sau nu vrea sa-l vada plecat. Prin…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a declarat vineri, la Deva, ca la alegerile locale de anul viitor primarii in functie vor fi, din nou, candidatii partidului, in conditiile in care acestia au dovedit implicare in problemele cetatenilor.In ceea ce…