Ludovic Orban nu va forţa desfăşurarea de alegeri anticipate. Răspunsul premierului dacă îşi va da demisia Intrebat daca isi va depune mandatul de premier in cazul in care pica motiunea de cenzura anuntata de PSD sau daca parlamentarii acestui partid se razgandesc si nu mai depun motiunea, Ludovic Orban a raspuns: "Aceasta varianta nu a fost analizata nici in partid, nici in dezbaterile dintre partid și Președinte. Este un subiect fals. In general, nu plec de pe campul de lupta. Sunt un om care fac tot ce depinde mine sa realizez obiectivele pentru care m-am angajat sa le duc la bun sfarșit. Daca reușim ce ne-am propus cu actualul Parlament și ei nu depun moțiune oricat de tare i-am deranja… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

