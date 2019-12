Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Craciunului.Iata continutul integral al mesajului: ldquo;Spiritul Craciunului, colindele si traditiile ne bucura din nou sufletul si renasc dorinta de a oferi, la randul nostru, bucurie. Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos are puterea…

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut ministrilor din Cabinetul sau sa fie ''extrem de circumspecti'' in angajarea de cheltuieli pe final de an, adaugand ca orice "cheltuiala nenecesara, chiar daca e prevazuta in buget, nu trebuie efectuata", pentru a incerca reducerea deficitului.…

- Premierul Ludovic Orban, lider al PNL, a declarat ca la intalnirea cu Dan Barna, președinte al USR, de la Palatul Parlamentului, a discutat despre colaborarea PNL-USR la nivel parlamentar, in special pe legea bugetului de stat. Printre subiectele de discuții s-a numarat și legea privind alegerea…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, in care a sustinut ca este "absolut necesara" mai multa asumare la nivel institutional si...

- Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Drepturilor Copilului, in care a sustinut ca este "absolut necesara" mai multa asumare la nivel institutional si individual in chestiuni care tin de viata si drepturile cetatenilor, inclusiv ale copiilor.…

- Premierul Ludovic Orban a fost vizitat, in weekend, de o delegație a Junge Union Deutschland, cea mai mare organizație politica de tineret din Europa, la invitația Tineretului Național Liberal."Tineretul Național Liberal a gazduit ieri o delegație a Junge Union Deutschlands, organizația de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Executivul va lua o decizie in privinta cresterii salariului minim in urma unei analize a efectelor acestei masuri, avand la baza indicatori economici obiectivi, si in urma consultarii cu partenerii sociali, patronate, sindicate, societate civila. "Vrem sa…

- "Candidatura mea este acum despre așteptarile și speranțele fiecarui roman. Este despre bunastare pentru toți și creștetre pentru Romania. Este pentru a face din Administrația Prezidențiala casa tututor romanilor. Este despre modul in care ar trebui sa fie aleșii noștri. Este despre a fi președinte…