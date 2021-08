Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca cel care va pierde alegerile la Congresul din 25 septembrie, isi va pierde legitimitatea si pentru functia administrativa pe care o ocupa, indiferent ca e vorba de functia de premier sau de presedinte al Camerei Deputatilor. Orban a mai explicat ca este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului, și ca, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților. Orban a facut aluzie și la momentul in care Florin Cițu ar pierde alegerile, spunand…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii transmite premierului Romaniei, Florin Cițu, ca nu este de acord cu alte remanierile din Guvern. Declarațiile acestuia vin in contextul in care Alexandru Nazare a fost demis din funcția de ministru al Finanțelor de Florin Cițu, iar Orban și Cițu se lupta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a condamnat „folosirea parghiilor de putere guvernamentale“ in competitia interna a PNL, intr-un discurs in judetul Olt. El a precizat ca „nu este normal ca anumiti colegi din partid sa fie dati afara din functii pentru ca il sustin pentru presedintia PNL si ca membri…

- "Eu ii ințeleg pe cei care-l susțin pe Florin Cițu, il inteleg pe Dan Valceanu, ei se stiu demult, au o relație speciala. Vreau sa va spun ca nimeni nu va avea de suferit pentru ca l-a sprijinit pe Florin Cițu dupa ce eu voi caștiga șefia PNL, CU O SINGURA CONDIȚIE: sa nu le faca rau colegilor de partid…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut, marți, sa respinga ideile avansate de Ludovic Orban in spațiul public, legate de demiterea lui Florin Cițu din funcția de prim-ministru in cazul in care acesta ar pierde alegerile interne din PNL.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Braila, ca negocierile in care Florin Citu a fost desemnat premier au fost conduse de el, in calitate de presedinte al PNL la acea vreme. "Unii care il sustin astazi pe domnul Citu si chiar domnul Citu sunt in pozitiile pe care le…