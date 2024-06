Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile o iau razna in Romania, iar piața imobiliara e campioana scumpirilor in marile orașe. Marii caștigatori sunt constructorii și meșterii din construcții. Ultimii au ajuns sa ceara sume fabuloase chiar și pentru renovarea apartamentelor mici.

- O cutie de inghețata „premium“ a ajuns sa cote in Romania nu mai puțin de 70 de lei. Paradoxal, in același lanț e magazine din alte țari europene, unde și salariul minim este mult mai mare comparativ cu cel din Romania, costul aceluiași produs este de minimum doua ori mai ieftin.

- Prețurile au explodat din nou pe litoral, așa cum se intampla de la un an la altul. Scumpirile sunt evidente din toate punctele de vedere, dar mai ales la mancare. Cat a ajuns sa coste o porție de hamsii intrece orice imaginație. Preturile au explodat pe litoral In fiecare an, prețurile sunt tot mai…

- Minivacanța de 1 Mai aduna an de an turiști din toate colțurile țarii, iar Mamaia continua sa fie printre cele mai cautate destinații. Totuși, creșterea cererii a dus la o semnificativa majorare a prețurilor pentru cazare, ajungand sa concureze chiar și cu cele din locuri luxoase precum Dubai.

- Veste proasta pentru șoferii din Romania! Prețurile pentru motorina și benzina au crescut din nou astazi, 10 aprilie 2024. Cați bani trebuie sa scoatem din buzunar pentru un litru de motorina sau benzina, aflați in randurile urmatoare. Benzina și motorina s-au scumpit din nou Dupa cateva zile in care…

- In luna martie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 11% comparativ cu luna martie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 13% in luna martie 2024 vs. martie 2023, in timp ce prețul apartamentelor…

- Prețul cireșelor a explodat in piețele din Romania. Acestea au aparut deja la tarabe, dar au un tarif pe care mulți nu și-l vor permite niciodata. Deși sunt niște fructe care se gasesc ușor, la inceput de sezon sunt extrem de inaccesibile. Cu cat se vand acum in piețele din țara. Prețul cireșelor a…

- A inceput sezonul urzicilor in Romania, iar acest lucru se cunoaște dupa preț. Acestea s-au scumpit radical in anul 2024, iar clienții sunt nevoiți sa plateasca mai mulți bani, daca vor sa se bucure de ele și in acest an. Iata cu cat se vinde un kilogram