- Ceremonia de investire a lui Alin Nica in functia de președinte al Consiliului Județean Timiș a fost prilejul perfect pentru ca premierul Ludovic Orban sa aprinda pipa pacii intre liderul PNL Tiimiș și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei. La finalul evenimentului, cei trei protagoniști și-au…

- Premierul Ludovic Orban a dat, astazi, semnalul reluarii negocierilor dintre PNL și USR PLUS dupa scandalul izbucnit in ultimele zile. La finalul ședinței festive de la Consiliul Județean Timiș, liderul PNL impreuna cu Alin Nica și Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei, sub supravegherea prefectului…

- Premierul Romaniei Ludovic Orban se afla astazi la Timișoara, unde participa la investirea noului președinte al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica. Ceremonia a fost amanata cu o zi, tocmai pentru ca presedintele PNL sa poata participa. La investire participa și Dominic Fritz (USR-PLUS),…

- Premierul Ludovic Orban este prezent, sambata, 24 octombrie, la ceremonia de investire a președintelui ales al Consiliului Județean Timiș, liberalul Alin Nica. La ceremonie participa și Dominic Fritz (USR-PLUS), primarul ales al Timișoarei.

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca va participa la ceremonia de investire a lui Alin Nica (PNL) in functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis, in ciuda negocierilor esuate dintre cele doua formatiuni politice pentru guvernarea locala. Fritz s-a declarat…

- Parteneriatul din liberali și Alianța USR – PLUS, la nivelul județului Timiș și al municipiului Timișoara, nu a mai fost semnat. Ambele tabere se acuza reciproc iar primarul Dominic Fritz a dat un ultimatum, dupa care anunța consultari cu ProRomania și PSD. Dupa ce au caștigat, impreuna, doua treimi…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, dupa ce joi au esuat negocierile cu PNL Timis pentru guvernarea locala, ca este dispus sa faca o alianta chiar si cu PSD sau Pro Romania, pentru majoritate in Consiliul Local Timisoara.Citește și: Calin Popescu Tariceanu: Efectul…

- Nicolae Robu a pierdut Primaria Timișoarei in favoarea contracandidatului sau, Dominic Fritz. Luni, dupa aflarea rezultatelor de la alegeri, fostul edil i-ar fi trimis un SMS premierului Ludovic Orban. Conform surselor Digi24, Nicolae Robu a demisionat din funcția de lider PNL Timiș printr-un mesaj…