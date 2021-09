Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat, dupa ce a pierdut cursa pentru șefia PNL, ca iși va pune mandatul de președinte al Camerei Deputaților pe masa noului președinte al partidului, Florin Cițu. Conform surselor noastre, intre Ludovic Orban și Florin Cițu a avut loc o discuție, ulterioara Congresului,…

- sursa foto: Info Sud-Est Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata seara, ca iși va depune demisia in urma pierderii alegerilor in cadrul Congresului de sambata și ca nu mai exista niciun parteneriat cu Klaus Iohannis: ”Il felicit pe Florin Cițu pentru alegerea in fruntea Partidului…

- Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, a anunțat, dupa ce a pierdut șefia formațiunii in fața lui Florin Cițu, ca iși va prezenta, luni, demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. De asemenea, acesta a anunțat ca a incheiat orice parteneriat cu Klaus Iohannis. „Stimate colege, stimați colegi,…

- Ludovic Orban, care a pierdut sambata, alegerile interne din PNL pentru funcția de președinte al PNL, a anunțat ca luni dimineața demisia sa din funcția de președinte al Camerei Deputaților se va afla pe masa noului lider PNL, Florin Cițu.

- ”Strategia domnului Citu a fost sa atraga de partea lui presedinti de filiale judetene, multi presedinti proaspat alesi care se gandesc la patru ani de mandat si care probabil au preferat sa spuna ca sunt de partea premierului. (...) 30-31 din 48 (n.red. - de presedinti de filiale de partea lui Citu).…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca pierzatorul de la Congresul PNL din 25 septembrie trebuie sa-si dea demisia din functia pe care o detine, fie ca este vorba de sefia Camerei Deputatilor sau functia de premier. Liderul PNL a punctat ca el, daca stie ca va pierde sefia partidului, isi va semna…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca va demisiona din funcția de la Parlament daca va pierde funcția de președinte al partidului la Congresul PNL din 25 septembrie. Orban a anunțat ca se așteapta ca și premierul Florin Cițu sa faca un gest similar, daca nu va fi ales lider al PNL. Acesta considera…