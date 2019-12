Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul consilierului local PMP Farcașa , Daniel Decebal de Anul Nou! Intram in Noul An cu speranța de bine, cu dragoste de semeni, cu liniște in casa și in suflet. Sa ne bucuram de tot ce am reușit impreuna. Anul 2020 sa ne aduca multa sanatate, belșug in case și toate visele realizate.Un An Nou…

- Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA in Romania, transmite, in mesajul de Anul Nou, ca „a sosit momentul ca romanii sa-și reafirme rolul de frunte in Europa și in lume”. Ambasadorul afirma ca este nevoie de o serie de masuri, printre care menționeaza o reforma judiciara, intarirea anticorupției,…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a transmis, marți, un mesaj de Anul Nou in care spune ca americanii sunt aici și vor ramane aici, iar ”impreuna vom realiza lucruri extraordinare”, potrivit Hotnews. Diplomatul vorbește despre reforma judiciara și spune ca a venit timpul ca toți romanii…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, marti, un mesaj de Anul Nou, in care vorbeste despre intrarea intr-un nou an si un nou deceniu pe care le vrea ”inceputul unei perioade de normalitate si de reala democratie pentru Romania”.

- Klaus Iohannis a postat, marti, pe retelele de socializare, un clip video cu mesajul sau de Anul Nou.”Dragi romani, 2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice, cand am aratat tuturor ca suntem o natiune unita in jurul unor valori si idealuri comune”, a transmis Iohannis.Seful…