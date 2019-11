Ludovic Orban: “In fiecare zi descoperim noi bombe in buget. Daca doamna Dancila vrea dezbateri, sa vorbeasca cu mine despre dezastrul pe care l-a lasat&" Premieurl Ludovic Orban a declarat marti, dupa sedinta conducerii liberale, ca in fiecare zi descopera &"noi bombe in buget si noi situatii care reclama o interventie prompta&". &"Am prezentat pe scurt prima săptămână a Guvernului pe care-l conduc şi problemele fără număr care trebuie rezolvate din cauza incapacităţii, relei voinţe şi indolenţei Guvernului PSD&", a anunţat…